  • 24 апреля 201924.04.2019среда
  • USD63,7906
    EUR71,7453
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер западный

Масштабный пожар в Плеханова обошелся без пострадавших

Происшествия, 08:07 24 апреля 2019

t-l.ru

Никто не пострадал на пожаре в жилом трехэтажном доме на ул. Кооперативной в д. Плеханова, который произошел 23 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 12 часов 48 минут, в 13 часов 57 минут огонь был локализован, в 14 часов 11 минут объявлена ликвидация открытого горения.

Пожар тушили 40 человек личного состава МЧС, 17 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , Плеханова , пожар , спасатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:40 24.04.2019В Сургутском районе погиб пассажир автомобиля группы быстрого реагирования
08:07 24.04.2019Масштабный пожар в Плеханова обошелся без пострадавших
19:38 23.04.2019Тюменец вез наркотики под капотом машины
18:43 23.04.2019В Тюмени омич получил срок за наркоторговлю