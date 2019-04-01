Масштабный пожар в Плеханова обошелся без пострадавших

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Никто не пострадал на пожаре в жилом трехэтажном доме на ул. Кооперативной в д. Плеханова, который произошел 23 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 12 часов 48 минут, в 13 часов 57 минут огонь был локализован, в 14 часов 11 минут объявлена ликвидация открытого горения.

Пожар тушили 40 человек личного состава МЧС, 17 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 500 кв. м.