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Уральца приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

Происшествия, 19:05 24 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в убийстве трех человек, приговорили к пожизненному лишению свободы в Свердловской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В феврале 2018 года подсудимый в г. Карпинск распивал спиртное с тремя своими знакомыми. Между подсудимым и одним из знакомых произошла ссора. Злоумышленник зарезал оппонента и сидящую рядом с ним на диване женщину. Третий мужчина попытался его оттащить, но получил смертельное ножевое ранение в шею.

Подсудимый поджег жилое помещение и покинул место преступления. В ходе возгорания был причинен ущерб собственнику жилища на сумму свыше 400 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибших 1,9 млн рублей.

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# поджог , пожизненное лишение свободы , убийство

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