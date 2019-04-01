Тюменские журналисты провели субботник в профессиональном сквере

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 представителей тюменских средств массовой информации, сотрудники пресс-службы администрации города вышли на субботник в сквере Журналистов 23 апреля.

Работники печатных СМИ и телевидения покрасили лавочки в желтый цвет, а урны для мусора - в черный.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя управы Восточного округа Тюмени Александра Сухомяткина, активные журналисты города всегда выходят на субботник первыми. "Эта традиция поддерживается уже девятый год", напомнил он.

В мае в сквере Журналистов высадят 20 деревьев - это вечнозеленые туи, которые презентовали в музее им. Словцова накануне перехода Тюменской области на цифровое телевещание.

Добавим, общегородской субботник пройдет в Тюмени 27 апреля. Горожан приглашают присоединиться к акции и убрать территорию у своего дома, подъезда или предприятия, либо выйти на субботник в городские парки и скверы.

Желающие участвовать в субботнике самостоятельно, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения места их участия.

В 2018 году в весеннем субботнике приняли участие 66 тыс. человек. Общая площадь убранной территории составила более 11 тыс. кв. метров, объем вывезенного мусора – более 8,9 кубометров.

Николай Ступников