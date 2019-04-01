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Губернатор посетил новый завод по производству комбикормов "Дружба-Нива"

Политика, 14:21 24 апреля 2019

admtyumen.ru

Современный завод по производству комбикормов сельхозпредприятия "Дружба-Нива" мощностью 10 тыс. тонн продукции в час посетил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ялуторовский район 24 апреля.

"Строительство завода продолжалось три года, и теперь мы получили возможность для глубокой переработки своего зерна. Производство полностью автоматизировано, технологическими процессами управляет один человек. С гордостью могу сказать, что необходимое для этого программное обеспечение создано по нашему заказу тюменскими специалистами", - рассказал губернатору директор предприятия "Дружба-Нива" Алексей Шишканов.

Новый завод выпускает пять основных видов комбикорма: три - для различных категорий молочного стада, и два - для молодняка. Однако технология производства позволяет при необходимости значительно расширить ассортимент кормов и работать практически под конкретный заказ.

Мощность завода значительно превышает собственные потребности предприятия "Дружба-Нива", отметил руководитель завода. Для того, чтобы комбикорма пользовались спросом на рынке, необходимо обеспечить и подтвердить их качество. Для этого создана специальная автоматизированная лаборатория.

"Появление в регионе высокотехнологичных производств для обеспечения животноводческих предприятий качественными кормами - это существенный шаг вперед. Думаю, продукция комбикормового завода предприятия "Дружба-Нива" будет востребована и в других хозяйствах. Ведь качественные концентрированные корма - важнейшее условие повышения продуктивности дойного стада", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По мнению Александра Моора, использование тюменского интеллектуального потенциала для создания автоматизированного производства кормов - хороший пример для других предприятий агропромышленного комплекса.

"Безусловно, все современные информационные технологии, которые доступны крупным промышленным предприятиям, нужно применять и в сельском хозяйстве. Здесь не покупали какую-то готовую программу, а с помощью тюменских IT-специалистов создали свою, под конкретный технологический процесс. Это еще одно доказательство того, что в Тюменской области есть специалисты, которые способны решать достаточно сложные задачи. В том числе и те, которые встанут перед нами после создания в регионе научно-образовательного центра", - подчеркнул Александр Моор.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Алексей Шишканов , Владимир Чейметов , Дружба-Нива , животноводство , комбикорм , новое производство

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