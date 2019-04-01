Трагедия в поселке Мыс Каменный: ребенок играл со спичками

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Шесть пожаров произошли из-за детской шалости на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году, сообщает региональное управление МЧС России.

В терминологии спасателей среди многих причин возникновения пожаров есть такая: детская шалость с огнем. И нередки трагические последствия таких игр.

Как показывает практика, у детей отсутствуют страх последствий огненной беды и навыки осторожного обращения с огнем. Но самая главная причина возникновения пожаров - недостаточный контроль взрослых, а в ряде случаев – неумение правильно организовать их досуг. Все дети очень любопытны, обладают хорошей фантазией, и, если им становится скучно, они обязательно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь занимает далеко не последнее место.

Трагический случай с детской гибелью произошел 18 апреля в с. Мыс Каменный Ямальского района. В двухэтажном деревянном жилом доме в огне погибла двухлетняя девочка. Еще двое детей 2019 и 2013 годов рождения и их мать пострадали, им оказана необходимая помощь.

Специалисты позже установили, что пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже дома. Двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, играла спичками на балконе. Одна из них упала на утеплитель, который моментально возгорелся.

Согласно статистике, в 2019 году по причине детской шалости на территории Ямало-Ненецкого автономного округа произошло шесть пожаров (всего произошло пожаров - 278). От общего количества цифра, возможно, небольшая, но последствия произошедшего трагические, которых возможно было бы избежать, если бы двухлетний ребенок не остался один без присмотра.

МЧС напоминает, что, оставляя детей одних, взрослые подвергают их смертельной опасности. Задача родителей - подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. С самого рождения надо учить ребенка основам безопасности.

Нужно, в том числе, научить детей, как нужно действовать, если в квартире возник пожар: что необходимо немедленно покинуть помещение, ни в коем случае нельзя прятаться во время под кроватью или в шкафу, так как пожарным будет трудно найти ребенка. Дети должны запомнить, что, если в подъезде огонь или дым, нельзя выходить из квартиры, нужно открыть балкон и звать на помощь. Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, потому что можно застрять между этажами. Ребенок должен знать, что пожарных можно вызвать по телефону "101" или "112".