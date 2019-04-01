Держатели карты "Мир" Запсибкомбанка могут выиграть поездку на матчи сборной России по футболу

| Фото: ПАО «Запсибкомбанк» | Фото: ПАО «Запсибкомбанк»

Клиенты Запсибкомбанка, расплачиваясь картой "Мир", могут выиграть поездку на матчи сборной России по футболу. Акция "Выигрывайте больше с картой "Мир" стартовала 15 апреля и продлится до 20 октября.

Как рассказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников, для участия в акции нужно совершить покупку на сумму от 300 рублей и зарегистрировать чек на сайте.

"Платежная система "Мир", официальный партнер сборной России по футболу, дает возможность болельщикам со всей страны поддержать национальную команду на отборочных матчах Чемпионата Европы – 2020. В акции "Выигрывайте больше с картой "Мир" держатели карт "Мир" могут выиграть поездку на один из отборочных матчей с участием сборной России, а также посетить предматчевую тренировку.Совершайте больше покупок по карте "Мир" Запсибкомбанка и получайте баллы. Чем больше покупок будет оплачено, тем выше шансы на победу! Оформляйте и используйте карту "Мир" Запсибкомбанка - вместе поддержим нашу команду", – добавил он.

Также держатели карты "Мир" Запсибкомбанка могут выиграть футболки и мячи с автографами футболистов сборной России и другие призы.

Подробнее о текущих и прошедших акциях банка можно узнать на официальном сайте , по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.

Срок проведения акции, включая вручение призов победителям: с 15 апреля по 30 ноября 2019 года включительно. Период совершения покупок и регистрации чеков: с 15 апреля по 20 октября 2019 года включительно. Организатор акции: ООО "ПиАрПи Групп", 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 12, ОГРН 5147746301258, ИНН 9705006287.

Информация о рекламной акции "Выигрывайте больше с картой "Мир", а также об организаторе, операторе, правилах проведения акции, порядке определения обладателей призов акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет.