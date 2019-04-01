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Югорчанин при продаже холодильника лишился четырехсот тысяч рублей

Происшествия, 14:54 25 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, разыскивают сургутские полицейские, сообщает УМВД России по Югре.

В дежурную часть обратился 38-летний житель Лянтора, которого обманул неизвестный. Мужчина в Интернете разместил объявление о продаже холодильника. Покупатель нашелся быстро и попросил данные банковской карты, чтобы перевести деньги за товар. Мужчина продиктовал ему номер карты и коды, которые приходили ему в sms-сообщениях.

В итоге с карты было снято около 400 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

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# мошенничество , Югра

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