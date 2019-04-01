  • 26 апреля 201926.04.2019пятница
  • USD64,6794
    EUR72,1111
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Тюменский велогонщик выиграл этап многодневки "Тур Альп"

Спорт, 14:28 26 апреля 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Российский велогонщик Павел Сиваков, представляющий Тюменскую область, впервые в своей карьере выиграл 43-й этап многодневной гонки "Тур Альп", стартовавшей в Италии 22 апреля, сообщает ЦСП72.

Дистанцию в 178,7 километра 21-летний велогонщик преодолел за 4 часа 58 минут и 17 секунд, тем самым став победителем. Вторым стал велогонщик из Чехии Ян Хирт, уступив Павлу 4 секунды. Третьим финишную черту с отставанием в 17 секунд преодолел итальянец Маттиа Каттанео.

Сиваков на данном этапе соревнований возглавил генеральную квалификацию многодневки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велоспорт , многодневка , Павел Сиваков

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:28 26.04.2019Тюменский велогонщик выиграл этап многодневки "Тур Альп"
12:05 26.04.2019В Тюмени прошла очередная зарядка проекта "Спортивный заряд"
10:14 26.04.2019Тюменцы в Берлине поборются за награды Кубка Европы по дзюдо
16:21 25.04.2019Активных тюменцев зовут на утреннюю зарядку 26 апреля