Тюменский велогонщик выиграл этап многодневки "Тур Альп"

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Российский велогонщик Павел Сиваков, представляющий Тюменскую область, впервые в своей карьере выиграл 43-й этап многодневной гонки "Тур Альп", стартовавшей в Италии 22 апреля, сообщает ЦСП72.

Дистанцию в 178,7 километра 21-летний велогонщик преодолел за 4 часа 58 минут и 17 секунд, тем самым став победителем. Вторым стал велогонщик из Чехии Ян Хирт, уступив Павлу 4 секунды. Третьим финишную черту с отставанием в 17 секунд преодолел итальянец Маттиа Каттанео.

Сиваков на данном этапе соревнований возглавил генеральную квалификацию многодневки.