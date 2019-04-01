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Александр Моор поздравил православных христиан с Пасхой

Губернатор, 11:45 28 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Русская православная церковь вносит весомый вклад в укрепление в обществе нравственных идеалов и семейных традиций, помогает многим обрести веру, найти свой жизненный путь, содействует укреплению межконфессионального согласия на тюменской земле. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с религиозным праздником.

"Дорогие земляки! Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской области, отмечающих Светлое Христово Воскресение! Этот замечательный день объединяет людей, наполняет сердца верующих теплом и добротой. Пусть этот светлый праздник вдохновит всех на добрые, созидательные дела на благо своей семьи и нашего общего дома – Тюменской области. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия", - говорится в обращении главы региона.

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# Александр Моор , Пасха

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