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В Тюменском районе начинают готовить поля к посевной кампании

Экономика, 13:56 28 апреля 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Девять хозяйств Тюменского района и десять фермеров начали раннее весеннее боронование и внесение удобрений под многолетние травы.

Работы начались пока стояла сухая погода - к 25 апреля успели забороновать 2 тыс. 295 га – почти 9 % от запланированного. В дождливые дни аграрии продолжат готовить семена, проверяют технику.

Предполагается, что посевная кампания должна завершиться до 5 июня, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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