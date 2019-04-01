"Тюмень" разошлась миром с "Факелом"

| Фото: пресс-служба ФК "Факел" | Фото: пресс-служба ФК "Факел"

Встреча "Факел" - "Тюмень" завершилась со счетом 1:1 (0:1) в рамках Олимп-Первенства России по футболу, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В первом тайме против воронежского "Факела" сибиряки сыграли почти идеально. Уже на 7-й минуте Данил Карпов открыл счет. Тюменский форвард, который еще недавно из-за травмы ноги передвигался с помощью костылей, в окружении четырех защитников хозяев со второй попытки переправил мяч в сетку ворот.

После этого гости уверенно оборонялись, не забывая про атаки. В одной из них хороший шанс увеличить преимущество упустил сербский легионер Владан Милосавлев, толком не попавший по мячу из убойной позиции. У хозяев был активен Александр Мануковский – дважды после его ударов игровой снаряд пролетал рядом со штангой. Близок к голу у "Факела" был Иван Олейников – на 30-й минуте тюменцам просто повезло.

После перерыва хозяева продолжили осаждать владения вратаря Дениса Вамбольта. Они получили право на шесть угловых, но результативными они не стали. Тренерский штаб "Тюмени" даже в таких условиях дал сыграть 18-летнему полузащитнику Георгию Маргиеву – для местного воспитанника это был дебют во взрослом футболе. Впрочем, выбора у сибиряков почти не было – в Воронеже по различным причинам у них было всего пять запасных. При этом ни одного защитника.

И все же усилия "Факела" были вознаграждены. На второй добавленной минуте Игорь Лебеденко вколотил мяч головой в сетку – 1:1.

Следующим соперником "Тюмени" в ФНЛ будут "Химки". Игра на стадионе "Геолог" состоится 4 мая. Начало в 15 часов.