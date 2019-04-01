Александр Моор: в Бессмертном полку пойдем вместе

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В великий праздник - День Победы - пройдем вместе в Бессмертном полку, - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram.

Глава региона разместил видеоролик. В основе сюжета - история маленького мальчика, который узнает о подвигах своего деда во время Великой Отечественной войны и доброй традиции, зародившейся в Тюмени, - шествии Бессмертного полка. Сотни тысяч жителей региона 9 Мая выходят на центральные площади с портретами своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей.

Выразить свое признание и уважение ветеранам, стать частью нескончаемого потока Бессмертного полка может каждый - достаточно взять портрет своего героя и встать в колонну. Формирование колонны начнется с 9 часов 30 минут от перекрестка улиц Республики и Челюскинцев.

Напомним, в Тюмени стало традицией приходить на праздничное шествие всей семьей. Только в 2018 году около 80 тыс. человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Тюмени, в целом по региону - 140 тыс. человек.

Екатерина Исаева