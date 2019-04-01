Семь мигрантов выдворили за пределы России из Заводоуковска

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Семь человек выдворено за пределы России в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Резиновая квартира" в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

По результатам мероприятия составлено 14 административных протоколов. В семи случаях из них по факту нарушения иностранными гражданами правил въезда в России и в семи случаях по факту нарушения правил пребывания в РФ. Сотрудниками ГИБДД в дежурную часть доставлено восемь граждан.

Возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства. Наложено штрафов на сумму 28 тыс. рублей.