Любителей скандинавской ходьбы зовут на фестиваль "Наш город ЗОЖ. Тюмень"

| Фото: ДЮСШ № 2 Тюмени | Фото: ДЮСШ № 2 Тюмени

Региональный фестиваль "Наш Город ЗОЖ. Тюмень" и открытый турнир по северной (скандинавской) ходьбе "Ходи, Тюмень!", приуроченные к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Тюмени 11 мая, сообщает детско-юношеская спортивная школа № 2.

Откроет фестиваль "Марш здоровья", который пройдет 9 мая на набережной Туры. Общий сбор участников запланирован на 12 часов 30 минут у моста Влюбленных. Торжественное открытие мероприятия начнется в 13 часов 20 минут. Старт намечен на 13 часов 30 минут.

А 11 мая в лесопарке им. Ю. А. Гагарина состоится марафон-прогулка по северной (скандинавской) ходьбе. Сбор и регистрация участников запланированы на 9 часов у ДЮСШ "Водник" на ул. Судоремонтная, 2б. В 11 часов дадут старт состязаниям.

Марафон пройдет в двух форматах: массовая прогулка на дистанции 4 км в стиле северной (скандинавской) ходьбы с палками без учета правил, утвержденных российской федерацией северной ходьбы. Принять участие в нем могут все желающие. И четырехчасовой марафон по круговой дистанции. Состязания спортсменов в северной (скандинавской) ходьбе с палками с учетом правил.

Участником мероприятий может стать каждый желающий независимо от возраста. Главное, иметь при себе медицинский допуск для участия в четырехчасовом марафоне и в массовой прогулке на 4 км, медицинскую страховку для участия в четырехчасовом марафоне. Также необходимо взять с собой медицинский допуск или индивидуальную расписку о личной ответственности за собственную безопасность здоровья для участия в мероприятии "Марш Здоровья".

Все спортсмены должны заполнить согласие на обработку персональных данных.

Тюменцам рекомендуют надеть спортивную, прогулочную одежду. Палки для ходьбы участники могут использовать свои или получить при регистрации, оставив в залог документ удостоверяющий личность.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (3452) 27-87-32, 8-922-0049-057.