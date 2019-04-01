Тюменские футболисты поедут покорять Сочи

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Юные футболисты из Тюмени представят Урал на всероссийских соревнованиях по футболу в Сочи в мае.

Учащиеся школы-интерната "Горизонт" победили в турнире "Будущее зависит от тебя", который ежегодно проводит МегаФон.

За титул чемпиона сражались 11 команд из шести регионов России в двух возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет. Тюменскую область представили две команды. В старшей группе турнира воспитанники дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" заняли третье место. А команда "Горизонт" в младшей группе завоевала 1 место и теперь готовится к финальной игре в Сочи.

"Мы рады победе, но на подготовку к игре в финале остается совсем мало времени. Сейчас надо провести работу над ошибками и приложить максимум усилий, чтобы показать лучший результат и занять достойное место среди сильнейших футболистов России", – прокомментировал победу тренер команды школы-интерната "Горизонт" Павел Рожков.

"Тюменские футболисты из детских домов уже не раз успешно представляли регион на всероссийском этапе. По итогам игры видно, что у ребят слаженная команда и профессиональный рост. А опыт, подготовка и стремление к победе дают положительные результаты. Поздравляем наших спортсменов, желаем им дальнейших побед. Мы будем болеть за них и желаем удачи", – отметил директор компании "МегаФон" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Соревнования "Будущее зависит от тебя" проводятся компанией "МегаФон" 15-ый год. Помимо активной футбольной жизни, проект дает участникам возможность встретить своих новых родителей. С 2014 года МегаФон совместно с фондом "Измени одну жизнь" снимает для ребят от 10 лет и старше видеоанкеты. Эффективность таких анкет при принятии решения об усыновлении налицо: зачастую именно участие в соревнованиях "Будущее зависит от тебя" становится решающей фактором при усыновлении. Создано уже более 2 тыс. 700 анкет молодых футболистов, 634 из них нашли новых родителей.