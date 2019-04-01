  • 30 апреля 201930.04.2019вторник
  • USD64,6917
    EUR72,2024
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Житель Ярково до смерти избил своего знакомого

Происшествия, 17:41 30 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Ярково, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В квартире дома с. Ярково было обнаружено тело ранее судимого 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 29-летний житель села.

Подозреваемый приехал к потерпевшему, который ранее оскорбил их общую знакомую. В результате ссоры злоумышленник избил хозяина квартиры.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , убийство , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 30.04.2019Житель Ярково до смерти избил своего знакомого
17:08 30.04.2019В Сорокинском районе заведующий магазином похитил сигареты
15:38 30.04.2019Тюменцы узнали о своих долгах в торговых центрах
15:05 30.04.2019Житель Нового Уренгоя до смерти избил соседа своей знакомой