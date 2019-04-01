Житель Ярково до смерти избил своего знакомого

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Ярково, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В квартире дома с. Ярково было обнаружено тело ранее судимого 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 29-летний житель села.

Подозреваемый приехал к потерпевшему, который ранее оскорбил их общую знакомую. В результате ссоры злоумышленник избил хозяина квартиры.

Расследование уголовного дела продолжается.