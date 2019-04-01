Житель Ярково до смерти избил своего знакомого
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Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Ярково, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В квартире дома с. Ярково было обнаружено тело ранее судимого 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 29-летний житель села.
Подозреваемый приехал к потерпевшему, который ранее оскорбил их общую знакомую. В результате ссоры злоумышленник избил хозяина квартиры.
Расследование уголовного дела продолжается.