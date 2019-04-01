Дом культуры "Юность" в Каскаре отремонтируют к середине 2020 года

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Второй этап капитального ремонта Центра культуры и досуга "Юность" в Каскаринском муниципальном образовании завершится в середине 2020 года.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личном приеме в приемной президента Российской Федерации, отвечая на вопрос работника дома культуры о сроках завершения ремонта.

По словам главы региона, за последние два года выполнен большой объем ремонтных работ, завершено строительство двух комплектных трансформаторных подстанций. Смонтировано звуковое, световое, видеопроекционное оборудование и многое другое. Второй этап капитального ремонта включает еще ряд общестроительных работ, ремонт инженерных систем водо-, электроснабжения, освещения, вентиляции. Планируемый срок сдачи объекта - середина 2020 года.

Жительница Тюменского района обратилась к губернатору с другой проблемой. Она рассказала, что в детском саду Каменского муниципального образования нет группы раннего дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет. Александр Моор ответил, что он в курсе этой ситуации и решение находится на его личном контроле. Глава муниципалитета Светлана Иванова проинформировала, что в этом году на базе Каменской средней школы запланировано открытие группы раннего развития. Уже выделены средства и заключен договор на проведение строительно-монтажных работ и техническое оснащение.