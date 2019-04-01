В Тюменской области открыли первый административно-жилой комплекс для участкового

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Первый за Уралом современный административно-жилой комплекс для участкового уполномоченного полиции торжественно открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник областного УМВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов в селе Кротово Аромашевского района 30 апреля.

В кирпичном здании общей площадью более 160 кв. м находятся служебные помещения и квартира участкового. К дому примыкает гараж для служебного автомобиля. Рабочее место полицейского оснащено современным оборудованием и средствами связи.

"Сегодня мы открываем первый в регионе подобный административно-жилой комплекс. На днях такой же объект откроется в Сладковском районе. До конца 2019 года в Тюменской области появятся еще четыре административно-жилых комплекса для участковых уполномоченных полиции, в 2020 году - еще четыре", - отметил Александр Моор.

Строительство новых рабочих помещений и жилья для участковых уполномоченных в сельских районах - совместный проект регионального правительства и областного управления МВД РФ.

"Мы едины в стремлении создать сельским полицейским нормальные условия для службы и жизни. Ведь от того, насколько эффективно работает полиция, во многом зависит качество жизни людей", - подчеркнул глава региона.

Генерал-майор Юрий Алтынов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за внимательное отношение к нуждам сельской полиции.

"Сегодня активно развиваются не только Тюмень и крупные города региона, но и сельские районы, в том числе - отдаленные территории. Мы будем продолжать проект по созданию административно-жилых комплексов для сельских участковых. Это позволит сделать услуги и помощь полиции еще более доступными для жителей села", - отметил начальник УМВД РФ по Тюменской области.

Торжественная церемония открытия административно-жилой комплекс для участкового уполномоченного полиции стала праздником не только для аромашевских полицейских, но и для всех жителей села Кротово. Александр Моор и Юрий Алтынов вручили участковому уполномоченному капитану полиции Виталию Пацаю ключи от здания и нового служебного автомобиля и поздравили полицейского и его семью с новосельем.

"Я рад, что получил не только новое служебное помещение, но и жилье. Обычно участковые возвращаются с работы поздно, и семьи нас практически не видят. А у меня жена и ребенок будут теперь всегда рядом. В обслуживаемый мною участок входят Кротовское, Малоскарединское и Березовское сельские поселения, в которых проживает в общей сложности полторы тысячи человек. Обстановка на участке спокойная", - рассказал журналистам Виталий Пацай.

Евгений Бабенко