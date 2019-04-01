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Юный тюменец Сергей Антонов завоевал "серебро" на Дельфийских играх

Общество, 17:19 30 апреля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Учащийся тюменской школы искусств "Этюд" Сергей Антонов завоевал "серебро" на молодежных Дельфийских играх России в номинации "Народное пение. Соло", сообщает администрация города.

На творческом конкурсе юный тюменец исполнил две музыкальные композиции: "За Уралом, за рекой" (народная песня, Оренбургская область) и "Казачья, призывная" (авторская песня из к/ф "Отряд Кочубея", слова и музыка Алексея Воробьева).

Состязания в области искусства проходили в 2019 году в Ростовской области с 19 по 24 апреля.

Напомним, сборная Тюменской области завоевала на XVIII молодежных Дельфийских игр семь медалей. В соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. юных талантов со всей России. В 2020 году Дельфийские игры пройдут в Омской области и будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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# Дельфийские игры , конкурс , пение

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