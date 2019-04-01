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Девятнадцать предприятий Армизонского района приступили к полевым работам

Экономика, 18:25 30 апреля 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

19 хозяйств приступили к весенне-полевым работам по данным на 29 апреля, сообщает администрация Армизонского района.

Одними из первых провели ранее-весеннее боронование ИП Глава К(Ф)Х Альберт В.Э. на площади 600 га, ИП Глава К(Ф)Х Васильев А.И. на площади 800 га, ИП Глава К(Ф)Х Ануфриев М.Г. на площади 600 га, ООО "Кировская" на площади 900 га и провели обеззараживание семян в объеме 300 тонн.

Всего проведено раннее-весеннее боронование на площади 3 тыс. 725 га, что составляет 12,2 % от плана.

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# Армизонский район , посевная кампания

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