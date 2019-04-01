Александр Моор: больницу и парк культуры реконструируют в Аромашево

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Областная больница в селе Аромашево будет капитально отремонтирована в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Аромашевский район.

"В результате реконструкции областной больницы в Аромашево стационар и поликлиника разместятся под одной крышей, благо, площадь здания это позволяет. Так будет удобнее для жителей", - рассказал глава региона, общаясь с журналистами. В настоящее время завершается экспертиза проекта реконструкции больницы. Деньги на капитальный ремонт лечебного учреждения правительство Тюменской области готово выделить в полном объеме.

Беседуя с жителями села Кротово, которые собрались на торжественное открытие административно-жилого комплекса для участкового уполномоченного полиции, Александр Моор сообщил, что вскоре в этом и некоторых других сельских поселениях Аромашевского района появится современные модульные фельдшерско-акушерские пункты.

"В Аромашевском районе действуют 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Некоторые из них расположены в помещениях, которые, мягко говоря, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. В 2020 году в районе будут установлены шесть модульных ФАП, один из них - в селе Кротово", - рассказал губернатор.

В соответствии с пожеланиями жителей райцентра в Аромашево реконструируют парк культуры и отдыха, рассказал Александр Моор. Эта общественная территория станет комфортным местом для семейного досуга. Там будет уютно и молодежи, и представителям старшего поколения. Запланирован также капитальный ремонт районного Дома культуры.

Во время рабочего визита в Аромашевский район Александр Моор и глава муниципалитета Игорь Власов возложили цветы к мемориалу советским воинам-аромашевцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

"Визит губернатора в наш район был очень конструктивным. Я благодарю главу региона за внимание к нашим нуждам и заботу об аромашевцах", - подчеркнул, общаясь с журналистами, Игорь Власов.

Евгений Бабенко