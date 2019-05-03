Тюменская область получит сто семьдесят миллионов рублей на благоустройство малых городов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

170 млн рублей получит из федерального бюджета Тюменская область на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

Распоряжение об этом подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Победителей 2019 года всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях федеральная конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Виталия Мутко определила на прошлой неделе, сообщает Минстрой. Средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов-победителей.

"В этом году мы старались максимально быстро провести все процедуры и по оценке заявок и по распределению средств, в общей сложности на это нам понадобилось менее месяца. Следующий шаг - заключение соглашений с регионами и перечисление им денег из федерального бюджета. Эти мероприятия должны быть завершены до 1 июля, чтобы победители успели реализовать свои проекты в срок", - пояснил Глава Минстроя России Владимир Якушев.

Конкурс проводится уже во второй раз, в нем принимают участие малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. В 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов.

"Полный список победителей конкурса этого года будет объявлен во время торжественного награждения 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного архитектурного форума "Зодчество VRN". Мы приглашаем на это мероприятие не только авторов лучших проектов, но и всех финалистов конкурса, чтобы вместе с экспертами обсудить и самые интересные решения, и типичные ошибки, которых следует избегать в будущем", - рассказал заместитель главы Минстроя России, председатель Межведомственной рабочей группы конкурса Максим Егоров.

Напомним, с 2019 года конкурс проходит ежегодно в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом в размере 5 млрд рублей в год.