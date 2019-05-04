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В Ишимском районе выявили нелегальных мигрантов

Происшествия, 11:11 04 мая 2019

МО МВД России "Тюменский" | Фото: МО МВД России "Тюменский"

Два факта незаконной постановки на миграционный учет иностранцев выявили полицейские в Ишиме. Шесть иностранцев по решению суда ждет выдворение за пределы РФ, сообщает УМВД Тюменской области.

По итогам профилактического мероприятия "Нелегал", проходившего на территории Ишима и Ишимского района, составлено 193 протокола за нарушения режима пребывания в Российской Федерации, предоставление жилого помещения с нарушением установленного порядка и незаконное привлечение к труду иностранного гражданина.

Выявлены два факта незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан в Ишиме и Ишимском районе. Возбуждены уголовные дела.

Сумма административных штрафов составила 112 тыс. рублей. Также суд принял решение о выдворении за пределы РФ шести иностранных граждан.

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# Ишим , мигранты , полиция , уголовное дело

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