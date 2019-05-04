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Подозреваемых в краже с предприятия задержали в Викулово

Происшествия, 12:09 04 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в краже имущества предприятия задержала полиция в Тюменской области. Трое молодых людей проникли на территорию промышленной зоны с. Викулово, сообщает областное УМВД.

С заявлением о краже в дежурную часть Викулово обратился индивидуальный предприниматель. Сотрудники уголовного розыска установили картину произошедшего.

Трое молодых людей проникли на территорию промышленной зоны и похитили 30 метров сварочного кабеля и 160 кг металла. Похищенное имущество было сдано в пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции. Решения суда они ожидают под подпиской о невыезде. Санкция статьи УК "Кража" предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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# Викулово , кража , уголовное дело

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