Воспитанники ФК "Тюмень" вернулись с бронзой из Нижнего Новгорода

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" завоевали бронзовые медали турнира "Emerald Cup" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Сначала сибиряки 2009 года рождения под руководством тренера Константина Фишмана выиграли состязания в своем квартете. Тюменцы со счетом 9:0 взяли верх над командой "Наши надежды" из Кинешмы. В матче против "Металлурга" из Выксы забитых мячей не было – 0:0.

На втором этапе коллектив Фишмана победил тобольский "Иртыш" (8:1) и второй состав "Наших надежд" (11:1). В ключевом матче за выход в финал тюменцы уступили РЦПФ "Нижний Новгород" (0:1).

В заключительной встрече "Тюмень" все же переиграла "Металлург" (3:0) и заняла третье место. В финале столичное "Чертаново" победило РЦПФ "Нижний Новгород" (1:0).

Второй состав "Тюмени" финишировал восьмым среди 16 участников. Тюменец Данил Гутман был признан лучшим защитником турнира.