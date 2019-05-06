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Многоквартирный жилой дом сгорел в Салехарде в майские праздники

Происшествия, 11:52 06 мая 2019

пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

30 человек, из которых 6 детей, эвакуированы из горящего жилого дома на ул. Чкалова в Салехарде 2 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ямалу.

Пожар начался в 12 часов 37 минут, ликвидирован в 17 часов 10 минут. В тушении были задействованы 66 человек личного состава и 9 единиц спецтехники МЧС.

Огнем повреждена крыша дома на площади 500 кв. м, закопчены квартиры по всей площади. Пострадавших и погибших нет, повреждено имущество. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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# ГУ МЧС России , пожар , Салехард

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