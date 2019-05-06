Мошенник получил условный срок за хищение у предпринимателя пяти миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в хищении у предпринимателя 5 млн рублей, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

47-летний житель Екатеринбурга выманил у предпринимателя, проживавшего в Тюменском районе, 5 млн рублей. Злоумышленник пообещал оказать посреднические услуги при оформлении аренды четырех земельных участков под охотугодья в Свердловской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия аферист вернул потерпевшему деньги.

Суд назначил подсудимому три года шесть месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.