Газпром энергосбыт Тюмень назвало победителей конкурса "Золотая опора"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Чествования лучших потребителей электрической энергии в рамках конкурса "Золотая опора" в апреле 2019 года состоялись в 14 муниципальных образованиях Тюменского региона, сообщает пресс-служба Газпром энергосбыт Тюмень.

В ходе торжественных церемоний АО "Газпром энергосбыт Тюмень" объявило имена самых надежных и добросовестных клиентов компании из числа юридических лиц в ямальских городах Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале, на юге Тюменской области: в Тюмени, Ярковском, Сорокинском, Исетском районах, а также в городах Белоярск, Нефтеюганск, Нягань, Мегион и Кондинском районе ХМАО-Югры.

Публичное поощрение организаций АО "Газпром энергосбыт Тюмень" проводит с 2004 года, выражая таким образом благодарность своим самым надежным клиентам из числа юридических лиц и привлекая внимание общественности к важности своевременных расчетов с поставщиком энергоресурса. В 2019 году проходит юбилейная, пятнадцатая, церемония вручения наград конкурса, главный приз которого – статуэтка "Золотая опора" – присуждается за победу в номинации "Лучший потребитель электрической энергии" предприятиям, сотрудничество с которыми на протяжении долгих лет строится на принципах добропорядочности и открытости.

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" оценивает претендентов по целому ряду критериев: образцовая платежная дисциплина, реализация проектов по энергосбережению, использование современных систем учета и контроля энергоресурсов, а также активное пользование онлайн-ресурсами при взаимодействии с поставщиком.

Значимость мероприятия для стабильности энергетической отрасли и развития территорий подтверждают и главы муниципальных образований, которые лично вручают награды победителям и лауреатам конкурса "Золотая опора". Попасть в списки лучших потребителей электроэнергии – значит доказать экономическую стабильность, профессионализм и благонадежность своего предприятия, уверен, в частности, глава Мегиона Олег Дейнека: "Приятно отмечать, что ежегодно в число победителей регионального конкурса "Золотая опора" входят учреждения и предприятия Мегиона, которые своевременно и полностью выполняют свои обязательства перед энергетиками. Уверен, что внимание к региональному конкурсу будет и впредь расти вместе со стремлением еще большего числа предприятий города завоевать почетное звание лучшего потребителя электрической энергии и получить своеобразный "сертификат качества".

Роль каждого клиента в надежном и бесперебойном энергоснабжении всех потребителей региона подчеркнул глава Губкинского Андрей Гаранин: "Лучшими потребителями могут стать только экономически надежные учреждения и компании под грамотным руководством профессионалов. В итоге от этого успешного делового сотрудничества выигрывают наши горожане, покупатели товаров и потребители услуг губкинских предпринимателей, пациенты больницы. Поддержание прочных отношений между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов очень важно для надежного и бесперебойного энергоснабжения Губкинского".

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на протяжении многих лет пропагандирует внедрение энергосберегающих проектов в работу организаций региона. Актуализировали эту тему энергетики и в своем конкурсе, учредив специальную номинацию для тех компаний, которые с наибольшим экономическим эффектом реализуют технические решения, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов. О важности проведения предприятиями энергосберегающих мероприятий высказалась и глава Нефтеюганского района Галина Лапковская: "Приятно отметить, что сразу три организации, осуществляющие деятельность на территории муниципалитета, удостоены награды за добросовестное отношение к исполнению взятых на себя договорных обязательств. Особенно хочется отметить предприятия за ответственный подход к расходованию энергоресурсов - это то, что мы можем сделать сегодня, чтобы сохранить окружающую среду для будущих поколений".

Ежегодное проведение "Золотой опоры" – это не только добрая традиция, но и продолжение диалога потребителей и поставщика энергоресурса, который должен строиться на четком выполнении обозначенных обязательств двумя сторонами.

"АО "Газпром энергосбыт Тюмень" – наш крупнейший партнер на рынке электроэнергетики. В основе долгосрочных отношений лежит безукоризненное соблюдение сторонами договорных обязательств. Очень приятно, что сегодня была отмечена добросовестная работа энергетиков нашей компании", – поделился, в частности, эмоциями от победы в конкурсе начальник отдела главного энергетика – главный энергетик ООО "Газпром добыча Ямбург" Эдуард Кондратьев. Напомним, предприятие признано абсолютным победителем конкурса среди организаций Нового Уренгоя и обладателем главного приза – статуэтки "Золотая опора".

Для некоторых предприятий победа в конкурсе стала большой неожиданностью, и вполне оправданно: добросовестное выполнение взятых на себя обязательств должно быть нормой любых цивилизованных взаимоотношений.

"Достаточно непривычно быть именно в этой роли, ведь мы привыкли, что задача нашего предприятия обратная – передавать и распределять электроэнергию. В целом же приятно сознавать, что мы можем быть примером для своих потребителей, в том числе и в плане своевременного выполнения своих договорных обязательств по оплате ресурсов. Знаю по личному опыту, это очень серьезный вопрос и важная составляющая нормальной работы в энергетике", – прокомментировал также директор филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Андрей Соловьев, чье предприятие было удостоено звания "Лучший потребитель электрической энергии - 2018".

Традиционно энергетики отмечают наградами предприятия и организации, которые активно пользуются сервисами удаленной работы при взаимодействии с поставщиком ресурса, а также применяют современные системы учета и контроля энергопотребления – такие компании удостаиваются звания "Инновационный партнер".

На сегодняшний день награды XV ежегодного регионального конкурса "Золотая опора" среди потребителей-юридических лиц получили 42 предприятия, 14 из них названы лучшими потребителями электрической энергии по итогам работы в 2018 году. Их имена занесены на Доску Почета – ознакомиться с ней можно на официальном сайте компании в специальном разделе https://gesbt.ru/contesgold. В мае АО "Газпром энергосбыт Тюмень" проведет финальные церемонии вручения наград конкурса в г. Сургуте и Лангепасе ХМАО-Югры.

Победители XV ежегодного регионального конкурса "Золотая опора":

в ЯНАО: в Губкинском в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"; в номинации "Электричество – без расточительства" - ИП Шоренко Анатолий Владимирович; в номинации "Инновационный партнер" - ООО "Гелиос";

В Муравленко: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в г. Муравленко; в номинации "Электричество – без расточительства" - МКУ "Управление коммунального заказа"; в номинации "Инновационный партнер" - ИП Евдокимов Сергей Николаевич.

В Новом Уренгое: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Газпром добыча Ямбург"; в номинации "Электричество – без расточительства" - ООО "Уренгойгидромеханизация"; в номинации "Инновационный партнер" - МАУ "Дворец спорта "Звездный".

В Пуровском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - Филиал акционерной компании "Ямата Ятырым Ишнат туризм ве Тиджарет Аноним Ширекти"; в номинации "Электричество – без расточительства" - МКУ "Управление городского хозяйства"; в номинации "Инновационный партнер" - МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района".

В Надымском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ГКУ ЯНАО Центр занятости населения города Надым; в номинации "Электричество – без расточительства" - Надымский филиал ООО "Газпром энерго"; в номинации "Инновационный партнер" - ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника";

В ХМАО-Югре: в Нягани: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс; в номинации "Электричество – без расточительства" - МКУ МО г. Нягани "Управление городского хозяйства"; в номинации "Инновационный партнер" - ООО "АвтоДом".

В Белоярском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Автотранспортное предприятие"; в номинации "Электричество – без расточительства" - МАОУ Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Белоярский"; в номинации "Инновационный партнер" - ООО "Сервисимпорттехника".

В Мегионе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №1 "Сказка"; в номинации "Электричество – без расточительства" - МКУ "Капитальное строительство"; в номинации "Инновационный партнер" - Мегионская городская организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

В Нефтеюганском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - БУ "Нефтеюганская районная больница"; в номинации "Электричество – без расточительства" - МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства"; в номинации "Инновационный партнер" - ООО "Пойков-Торг";

В Кондинском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Теплотехсервис"; в номинации "Электричество – без расточительства" - БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная больница"; в номинации "Инновационный партнер" - ООО "Акцент".

На юге Тюменской области: в Ярковском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - МАОУ "Ярковская средняя общеобразовательная школа"; в номинации "Электричество – без расточительства" - администрация Иевлевского сельского поселения; в номинации "Инновационный партнер" - МАУ "Культура".

В Исетском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Приисетье"; в номинации "Электричество – без расточительства" - ГБУЗ "Психиатрическая больница Ямало-ненецкого Автономного округа"; в номинации "Инновационный партнер" - администрация Исетского муниципального района.

В Сорокинском районе: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Нива"; в номинации "Электричество – без расточительства" - ООО "Сорокинские коммунальные системы"; в номинации "Инновационный партнер" - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3.

В Тюмени: в номинации "Лучший потребитель электрической энергии -2018" - ООО "Тюменская домостроительная компания"; в номинации "Электричество – без расточительства" - ООО Управляющая компания "Русь"; в номинации "Инновационный партнер" - АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области".