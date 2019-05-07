Мошенник похитил у жительницы Нефтеюганска двести евро
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Жительница Нефтеюганска лишилась двухсот евро, поверив мошенникам. 60-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщает управление МВД России по Югре.
"Представитель банка" предупредил женщину, что с ее кредитной карты пытаются снять деньги. Для отмены несанкционированной операции он попросил у потерпевшей данные карты, коды доступа и пароли, поступившие в СМС. Вскоре с кредитной карты северянки списали 200 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело.