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Мошенник похитил у жительницы Нефтеюганска двести евро

Происшествия, 11:40 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Нефтеюганска лишилась двухсот евро, поверив мошенникам. 60-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщает управление МВД России по Югре.

"Представитель банка" предупредил женщину, что с ее кредитной карты пытаются снять деньги. Для отмены несанкционированной операции он попросил у потерпевшей данные карты, коды доступа и пароли, поступившие в СМС. Вскоре с кредитной карты северянки списали 200 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , Нефтеюганск , уголовное дело , УМВД России по ХМАО

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