Корпоративные клиенты МегаФона уже в ста странах мира как дома

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Число стран, где опция "Роуминг, гудбай для бизнеса" позволяет комфортно общаться и не задумываться о цене звонков иностранным партнерам, увеличивает МегаФон.

"Роуминг, гудбай для бизнеса" позволяет использовать условия тарифа "Как дома" и действует теперь в 100 странах мира, включая самые популярные направления, которые посещают более 97% путешествующих корпоративных абонентов МегаФона: страны ЕС, Ближнего Востока, Китай, Сингапур, Таиланд, ЮАР, Южная Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Гонконг, Доминиканская Республика, США, Канада и другие.

С подключенной опцией все входящие звонки остаются бесплатными, а звонки в Россию, Интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания (за исключением Туниса) предусмотрен пакет 30 исходящих минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту.

Для того, чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включен безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объема трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

Стоимость подключения опции "Роуминг, гудбай для бизнеса" составляет 0 рублей, а абонентская плата – от 499 рублей в сутки в зависимости от страны пребывания.

Андрей Кузнецов, руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона рассказывает: "Для комфортных переговоров во время заграничной поездки в опции предусмотрен пакет минут, а рабочая переписка в наиболее популярных мессенджерах будет всегда доступна, благодаря неограниченному объему трафика, включенному в нее".