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В Тюмени бутлегеров оштрафовали на восемьсот тысяч рублей

Происшествия, 13:52 07 мая 2019

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 800 тыс. рублей оштрафованы два жителя Тюмени за контрафактный алкоголь. Полиция изъяла более 5 тыс. литров этилового спирта и 9 тыс. 200 бутылок водки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бутлегеров. Они признаны виновными в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Расследование установило, что обвиняемые вступили в сговор на сбыт контрафактного алкоголя. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В феврале 2018 года на складе по ул. Ветеранов труда было обнаружено более 5 тыс. литров этилового спирт, еще 9 тыс. 200 бутылок водки изъято из грузового автомобиля. Весь алкоголь оказался контрафактным и не соответствовал ГОСТу.

Бутлегеры признали свою вину. Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства.

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# контрафактный алкоголь , прокуратура , суд

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