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Жителей Пойковского подозревают в поджогах

Происшествия, 16:15 07 мая 2019

86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

Особый противопожарный режим введен на территории 3 мкрн в п. Пойковский Нефтеюганского района Югры, сообщает региональное управление МЧС России.

Такие меры приняты администрацией поселка в связи с пожарами, которые зарегистрированы в деревянных двухэтажных домах. Возгорания произошли на общедомовой территории, в подъездах и на чердаках, иногда с разницей в несколько минут. Жильцы беспокоятся за безопасность своего имущества и жизней.

Специалисты предполагают, что в жилых домах были совершены поджоги. Для расследования причин пожаров создана межведомственная группа, в которую вошли сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции, для выяснения обстоятельств случившегося привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Для предотвращения возгораний администрация Пойковского проводит внеочередные осмотры мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, принимает меры по ограничению доступа посторонних лиц в подъезды, подвалы и на чердаки жилых зданий, решается вопрос установки на входных группах устройств ограничения доступа.

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# ГУ МЧС России по Югре , Нефтеюганский район , поджог , Пойковский

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