Тобольские дорожники проводят ямочный ремонт

| Фото: архив phototyumen.ru | Фото: архив phototyumen.ru

Дорожные службы приступили к ямочному ремонту. В нагорной части города будет приведено в прядок более 4,5 тыс. кв. метров дорожного полотна, в подгорной – более 1 тыс., сообщает администрация Тобольска.

На эти цели из городского бюджета в рамках содержания и благоустройства выделено 3 млн 700 тыс. рублей.

Работы проводят специалисты МУП "ДЭУ" и АО "ТОДЭП", уже сделан текущий ремонт некоторых центральных улиц. Срезка асфальта будет использована для отсыпки обочин при капительном ремонте дорог города, который начнется позже. На него в 2019 году в местном бюджете выделено 115 млн 584 тыс. рублей.

Новый асфальт появится на ул. Мельникова и Полонского. В 6, 10 и 8 микрорайонах будут частично отремонтированы проезды. Планируется осуществить ремонт пешеходных тротуаров в мкр. Защитино, 6 мкр. вдоль ул. Ремезова, а ул. Дорожников будет с щебеночным покрытием.

Разработана проектная документация на капитальный ремонт ул. Ленина (с устройством велосипедной дорожки), пройдены все экспертизы, финансирование ожидается в 2020 году. Заключен контракт на предпроектную подготовку для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Алябьева. Ведется разработка проектно-сметной документации по устройству внутриквартальных проездов в 15 микрорайоне (со съездами на М-8 и проспект Дзираева). Также будет сделан проект на строительство тротуаров и парковок в микрорайоне Левобережье.