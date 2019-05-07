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В Ишиме похитили автомат с жевательной резинкой и игрушками

Происшествия, 15:53 07 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жителей Ишимского района, подозреваемых в краже автомата с жевательной резинкой и игрушками, задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Сообщение о хищении автомата из торгового комплекса поступило в дежурную часть ишимской полиции от продавцов.

Стражи порядка задержали злоумышленников. Ими оказались жители Ишимского района. Ранее судимые фигуранты давно знакомы. Один из них работает в торговом заведении, откуда они и совершили хищение. Мужчины знали, что объект плохо охраняется. Они похитили автомат, погрузили его в автомобиль и поехали домой. По дороге злоумышленники съехали на обочину и разломали его, вытащили содержимое и деньги. Полученные деньги потратили на спиртное и продукты. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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# кража , преступление , уголовное дело

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