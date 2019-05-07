Исетские аграрии освоили около четырехсот гектаров ярового сева

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

162 га зерновых и зернобобовых и 211 га технических культур посеяли предприятия Исетского района по данным на 6 мая, сообщает администрация муниципалитета.

Первыми на сев вышли ОАО "п/х "Заречный", ООО "Сибирь", ООО "Русское поле", ООО "Эвика-Агро", ИП Глава КФХ Стешенцев В.В.

План посева зерновых и зернобобовых культур в целом по району составляет 55 тыс. 517 га, технических культур – 5 тыс. 319 га.

В районе завершается ранневесеннее боронование. Работы проведены на площади 65,7 тыс. га – 88 % плана.

Добавим, что с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий проведена работа по вопросам безопасного проведения весенних полевых работ, созданию противопожарных барьеров в местах примыкания сельскохозяйственных угодий со стерневым фоном к населенным пунктам и участкам лесного фонда, по использованию технических возможностей для тушения пожаров.