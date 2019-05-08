Под Тюменью при пожаре погиб мужчина

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Мужчина 1957 года рождения погиб при пожаре в ДНТ "Тополя-2" в пригороде Тюмени. Там загорелся частный дом мансардного типа. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Вызов поступил в 20 часов 31 минуту. Пламя охватило дом. В тушении задействовали шесть единиц техники, 22 человека личного состава.

Первое подразделение прибыло в 20 часов 39 минут. Полностью с огнем сотрудники МЧС справились в 21 час 7 минут.

Огонь повредил его по всей площади. В результате происшествия погиб мужчина 1957 года рождения.

Пожар мог произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи, добавил Юсько.

Инна Пахомова