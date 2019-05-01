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Жесткую посадку совершил самолет в Оренбурге

Происшествия, 15:19 11 мая 2019

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщает РИА Новости.

Обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании.

Вылет самолета был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время он стоит на перроне. По словам представителя компании, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.

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# Оренбург , самолет

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