Жесткую посадку совершил самолет в Оренбурге

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщает РИА Новости.

Обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании.

Вылет самолета был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время он стоит на перроне. По словам представителя компании, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.