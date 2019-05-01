Жесткую посадку совершил самолет в Оренбурге
| Фото: Министерство транспорта РФ
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщает РИА Новости.
Обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании.
Вылет самолета был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время он стоит на перроне. По словам представителя компании, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.