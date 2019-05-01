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На пожаре в Ирбите погибли женщина и маленькая девочка

Происшествия, 11:58 13 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доследственную проверку по факту пожара, котором погибли женщина и ее маленькая дочь, возбудили в следственном отделе по городу Ирбит Свердловского управления Следственного комитета России, сообщает ведомство.

В частном доме в одной из деревень Ирбитского района при пожаре погибли женщина 1988 года рождения и ее дочь 2017 года рождения.

По предварительной информации, причиной возгорания, произошедшего 12 мая около 3 часов ночи, стало короткое замыкание электропроводки. В рамках проводимой проверки будут выполнены необходимые экспертные исследования, направленные на выяснение точной причины смертей матери и ребенка, а также непосредственной причины пожара.

Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выполняются иные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# Ирбит , пожар , Свердловская область

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