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В Сургуте продавец регулярно отпускала алкоголь подросткам

Происшествия, 10:52 13 мая 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетней возбудили полицейские в Сургуте, сообщает УМВД России по Югре.

Установлено, что женщина 1986 года рождения, которая работает продавцом в одном из продуктовых магазинов по ул. И. Захарова, ранее уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Будучи заведомо предупрежденной о наступлении уголовной ответственности за повторную реализацию алкогольной продукции гражданка, не убедившись в том, что покупательница достигла совершеннолетия, продала две бутылки алкоголя.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Санкции статьи в качестве максимального наказания предусматривают штраф до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

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# алкоголь , запрет продажи алкоголя , подростки , УМВД России по ХМАО

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