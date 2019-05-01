Тюменцев вызвали в сборную России по мини-футболу

| Фото: АМФР | Фото: АМФР

Тюменцы Денис Субботин, Камиль Герейханов и Илья Барбаков вызваны в сборную России U-19 по мини-футболу для участия в товарищеских матчах с командой Латвии, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Всего старший тренер Константин Маевский вызвал 17 игроков. Товарищеские матчи против команды Латвии пройдут 17 и 18 мая. Первая встреча начнется в 18 часов по московскому времени, вторая игра пройдет в 15 часов (мск).

Ранее подопечные Константина Маевского успешно отобрались в финальную стадию первого официального чемпионата Европы по мини-футболу для игроков не старше 19 лет. Турнир пройдет в Риге с 8 по 14 сентября .