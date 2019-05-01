  • 14 мая 201914.05.2019вторник
  • USD65,4703
    EUR73,5231
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северный

Тюменцев вызвали в сборную России по мини-футболу

Спорт, 09:04 14 мая 2019

АМФР | Фото: АМФР

Тюменцы Денис Субботин, Камиль Герейханов и Илья Барбаков вызваны в сборную России U-19 по мини-футболу для участия в товарищеских матчах с командой Латвии, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Всего старший тренер Константин Маевский вызвал 17 игроков. Товарищеские матчи против команды Латвии пройдут 17 и 18 мая. Первая встреча начнется в 18 часов по московскому времени, вторая игра пройдет в 15 часов (мск).

Ранее подопечные Константина Маевского успешно отобрались в финальную стадию первого официального чемпионата Европы по мини-футболу для игроков не старше 19 лет. Турнир пройдет в Риге с 8 по 14 сентября .

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:04 14.05.2019Тюменцев вызвали в сборную России по мини-футболу
08:07 14.05.2019Более двух тысяч жителей Тюменского района примут участие в "Российском азимуте"
18:21 13.05.2019Тоболяки отличились на всероссийском турнире по панкратиону
17:05 13.05.2019Российские хоккеисты встретятся с чешской сборной