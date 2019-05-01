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В четырех муниципалитетах Тюменского района идет ремонт дорог

Экономика, 11:47 13 мая 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

В Боровском, Каскаринском, Червишевском и Московском муниципальных образованиях начался ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает администрация Тюменского района.

Всего в районе планируется отремонтировать 179 улиц. Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 94 км.

Также будет построено 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях.

Комиссия общественников будет выезжать на объекты вместе со "Службой заказчика" и подрядчиками ремонта, беседовать с жителями, чтобы узнать их мнение о качестве выполненных работ.

Отметим, к 2024 году – моменту завершения реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – более 828 км дорог Тюменского района будут приведены в нормативное состояние. Сегодня таких дорог в районе 677 км.

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# Безопасные и качественные дороги , дороги , ремонт дорог , Тюменский района

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