В четырех муниципалитетах Тюменского района идет ремонт дорог
В Боровском, Каскаринском, Червишевском и Московском муниципальных образованиях начался ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает администрация Тюменского района.
Всего в районе планируется отремонтировать 179 улиц. Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 94 км.
Также будет построено 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях.
Комиссия общественников будет выезжать на объекты вместе со "Службой заказчика" и подрядчиками ремонта, беседовать с жителями, чтобы узнать их мнение о качестве выполненных работ.
Отметим, к 2024 году – моменту завершения реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – более 828 км дорог Тюменского района будут приведены в нормативное состояние. Сегодня таких дорог в районе 677 км.