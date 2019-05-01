17 мая в Тюмени: дождь, ветер, геомагнитные бури

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +15 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 17 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день с дождем и сильным шквалистым ветром, скорость которого может достигать сегодня 18 метров в секунду. Предупреждение об этом опубликовало тюменское управление МЧС России.

Атмосферное давление резко снизилось по сравнению с показателями 16 мая, до 744-751 мм рт. ст. В течение дня будут чередоваться малая, умеренная и сильная геомагнитные бури.

Заход солнца в 20 часов 54 минуты. Долгота дня составит 16 часов 39 минут.