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Александр Моор поздравил тюменцев с международным днем музеев

Губернатор, 16:55 18 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с международным Днем музеев, сообщает правительство региона.

"Музеи Тюменской области — точки притяжения жителей и гостей региона. Сегодня здесь внедряются новые формы работы и технологии, создаются востребованные экспозиции. В 2018 году музеи региона представили посетителям более 800 новых выставочных проектов. В прошлом году их посетило более двух миллионов человек. Это стало возможно благодаря подвижничеству и энтузиазму людей, по-настоящему увлеченных своим делом и вкладывающих в него душу", - отметил глава региона.

Александр Моор поблагодарил работников музеев за добросовестный труд и преданность профессии. Губернатор пожелал им крепкого здоровья, счастья, вдохновения, энергии и сил для реализации всего задуманного. Посетителям музеев он пожелал новых ярких впечатлений.

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# Александр Моор , Международный день музеев

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