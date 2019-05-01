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Тоболяк прописал в квартире более пятидесяти мигрантов

Происшествия, 14:32 20 мая 2019

ufms-info.r | Фото: ufms-info.r

Факт фиктивной постановки на учет более 50 иностранцев выявили в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Безработный 36-летний тоболяк с конца марта прописывал в своей квартире площадью 14 кв. метров иностранных граждан. Мужчина знал, что мигранты там проживать не будут. За предоставленную услугу злоумышленник брал в среднем 200 рублей с человека.

Подозреваемый свою вину полностью признал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , прописка , Тобольск

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