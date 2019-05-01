В Голышмановском городском округе увеличилось производство молока

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Объемы производства молока в Голышмановском городском округе превысили 150 тонн в сутки. Такие показатели в истории молочного производства Тюменской области зафиксированы впервые. При сложившейся норме потребления этого объема хватит, чтобы ежедневно обеспечивать молоком более 300 тыс. тюменцев, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Более 120 тонн молока в сутки - в новый показатель дало крупное предприятие района ООО "Тюменские молочные фермы". Общее поголовье КРС на комплексе составляет 7,7 тыс. голов. Дойное поголовье уже превысило 4 тыс. С ростом поголовья растет и продуктивность животных. Суточный удой в среднем по стаду составляет порядка 30 кг молока в сутки. При этом весь объем молока, реализуемого предприятием, — высшего сорта. Этого удалось достичь благодаря грамотному подбору рациона кормления, качественным кормам, применению современных технологий содержания и доения животных.

Усилия лидеров приводят к увеличению показателей и в целом по Тюменской области. В 2019 году регион добился также рекордного для своей истории показателя производства молока — более 1 тыс. тонн в сутки.

Напомним, что 2019 год в Тюменской области объявлен Годом племенного животноводства. В рамках поставленных задач планируется провести полную идентификацию поголовья животных с присвоением унифицированных номеров, автоматизировать процесс проведения лабораторных исследований молока, исследовать поголовье в лаборатории геномных технологий для обеспечения ускоренной селекции и повышению экономической эффективности животноводства. Отметим также, что в целом по области средняя продуктивность коров в сельхозорганизациях региона за 2018 год составила 6 тыс. 789 кг.