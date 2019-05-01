  • 20 мая 201920.05.2019понедельник
  • USD64,6327
    EUR72,2464
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер западный

В Голышмановском городском округе увеличилось производство молока

Экономика, 17:38 20 мая 2019

www.acdamate.com

Объемы производства молока в Голышмановском городском округе превысили 150 тонн в сутки. Такие показатели в истории молочного производства Тюменской области зафиксированы впервые. При сложившейся норме потребления этого объема хватит, чтобы ежедневно обеспечивать молоком более 300 тыс. тюменцев, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Более 120 тонн молока в сутки - в новый показатель дало крупное предприятие района ООО "Тюменские молочные фермы". Общее поголовье КРС на комплексе составляет 7,7 тыс. голов. Дойное поголовье уже превысило 4 тыс. С ростом поголовья растет и продуктивность животных. Суточный удой в среднем по стаду составляет порядка 30 кг молока в сутки. При этом весь объем молока, реализуемого предприятием, — высшего сорта. Этого удалось достичь благодаря грамотному подбору рациона кормления, качественным кормам, применению современных технологий содержания и доения животных.

Усилия лидеров приводят к увеличению показателей и в целом по Тюменской области. В 2019 году регион добился также рекордного для своей истории показателя производства молока — более 1 тыс. тонн в сутки.

Напомним, что 2019 год в Тюменской области объявлен Годом племенного животноводства. В рамках поставленных задач планируется провести полную идентификацию поголовья животных с присвоением унифицированных номеров, автоматизировать процесс проведения лабораторных исследований молока, исследовать поголовье в лаборатории геномных технологий для обеспечения ускоренной селекции и повышению экономической эффективности животноводства. Отметим также, что в целом по области средняя продуктивность коров в сельхозорганизациях региона за 2018 год составила 6 тыс. 789 кг.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ , молочное животноводство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 20.05.2019В Голышмановском городском округе увеличилось производство молока
16:32 20.05.2019В Кировском поселке оборудуют конюшни для производства кумыса
12:09 20.05.2019Завершена укладка дюкера на переходе нефтепровода Красноленинская – Шаим - Конда
11:25 20.05.2019Тюменская область вошла в пятерку лидеров по вводу жилья