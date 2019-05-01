Десять футбольных команд соберутся на фестивале "Локобол-2019-РЖД"

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Десять футбольных команд из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Исетского станут участниками предварительного этапа международного фестиваля "Локобол-2019-РЖД" с 27 по 29 мая, сообщают организаторы.

Турнир посвящен 45-летию БАМа и приурочен к Году театра в РФ.

"Локобол-2019-РЖД" - ежегодный фестиваль детского футбола. Он объединяет под своим флагом юных игроков со всей России, а также стран Европы и СНГ. Турнир проводится для девочек и мальчиков 2008-2009 годов рождения.

Торжественное открытие соревнований начнется 27 мая на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) в 13 часов. Торжественное закрытие и церемония награждения всех участников фестиваля будет 29 мая в 16 часов 40 минут.

Среди почетных гостей на открытии ожидаются легендарный игрок в прошлом и тренер МФК "Тюмень" в настоящем Денис Абышев, руководитель Центра подготовки спортивного резерва АНО "Футбол-Хоккей" Александр Русаков, исполнительный директор Тюменской областной общественной организации "Федерация футбола" Алексей Харламов.

После предварительного этапа игры в Тюмени команды-победители отправятся на второй этап – межрегиональный финал, который состоится в Екатеринбурге с 12 по 14 июня. Финальный этап состоится позже в Москве.