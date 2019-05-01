Тюменских студентов научат создавать и вести технологический бизнес

| Фото: пресс-службы InnoWeek-2019 | Фото: пресс-службы InnoWeek-2019

Процент ориентированных на предпринимательство ребят среди студентов Тюменского государственного университета выше, чем среди студентов Томского государственного университета. Об этом сообщил генеральный директор нанотехнологического центра "ТехноСпарк" Денис Ковалевич на пленарном заседании форума INNOWEEK-2019, который проходит в технопарке.

Он пояснил, что вместе с ТюмГУ его компания впервые запустила эксперимент по отбору людей в стартапы на базе вуза. Во внимание брали тех ребят, которые в следующем году будут на выпускных курсах. Три тысячи студентов получили информацию о том, что в 2020 году они могут попасть на годовую практику в технологические стартапы "ТехноСпарка" и их партнеров. 200 из них зарегистрировались на отборочные мероприятия деловой игры "Построй компанию. Продай компанию", 120 прошли две игры. Из этих 120 ребят 18 приняли участие в финальной игре, девять прошли персональные собеседования и только трое были отобраны на предпринимательскую практику в технологический стартап, по результатам которой они будут защищать диплом. Ими стали студенты ТюмГУ Любомир Бандуровский, Глеб Дорогов и Сергей Сирин.

"Итого получилось 0,1 процента. Такое соотношение общего трудоспособного числа людей к количеству технологических предпринимателей - это абсолютно реалистичная картина для любого региона страны. То есть из тысячи человек десять будут заниматься бизнесом и лишь один из них - технологическим. Если сравнивать с США, то там показатель на порядок выше: из тысячи человек сто будут предпринимателями, а десять - технологическими. То есть разрыв существует, но внутри сообщества пропорция одна и та же", - подчеркнул эксперт.

Денис Ковалевич рассказал, что вместе с тюменскими студентами на практику отправятся обучающиеся Томского государственного университета.

"Здесь я хочу сделать комплимент Тюмени. При большем размере Томского университета итоговые их цифры такие же, то есть их процент предпринимательско-ориентированных ребят ниже, чем в Тюмени. В следующие пять лет мы сформируем этот процесс отбора и прохождения практики для студентов, ориентированных на технологическое предпринимательство, как с ТюмГУ, так и с другими вузами в рамках межрегионального научно-образовательного центра", - заверил он.

По мнению Дениса Ковалевича, если вести такой процесс пять лет подряд, на выходе будут от 50 до 100 человек, которые смогут создавать собственный технологический бизнес либо масштабировать уже существующий. Он подчеркнул, что не только в России, но и в мире в развитых регионах 50% налогов и новых рабочих мест дают небольшие компании младше пяти лет, то есть стартапы.

| Фото: пресс-службы InnoWeek-2019 | Фото: пресс-службы InnoWeek-2019

Дарья Казакова