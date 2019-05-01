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Два человека погибли в перевернувшемся автомобиле в Югре

Происшествия, 10:08 23 мая 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Два человека погибли в дорожной аварии, произошедшей на 2 километре трассы Белоярский – Сосновка в Белоярском районе Югры 22 мая, сообщает региональное управление МВД России.

Около трех часов в дежурную часть поступила информация от диспетчера ЕДДС, о том, что в кювете дороги, ведущей из с. Казым в районный центр, лежит перевернутый автомобиль "Mitsubishi". Выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа и врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и одного пассажира. Второго пассажира с различными травмами доставили в районную больницу.

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Установлено, что 27-летний казымчанин, водитель иномарки, на затяжном повороте не учел скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель и 32-летний пассажир, житель с. Нумто, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливают полицейские.

Известно, что ранее водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также суд на 1,5 года лишал его прав управления автомобилем.

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# Белоярский , ДТП , полиция , пьяная езда

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