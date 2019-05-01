Заключительный матч сезона тюменские футболисты проведут в Калининграде

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

В заключительном матче сезона, который футболисты "Тюмени" проведут против "Балтики" в Калининграде 25 мая, их будет судить опытный арбитр, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Главным арбитром этого матча назначен 34-летний Николай Волошин, представляющий Смоленск. Уроженец Курска в свое время полтора года занимался в футбольной школе "Зенита" из Санкт-Петербурга, но из-за травм так и не стал профессиональным игроком. Начал судить с 2007 года. С тех пор работал на матчах всех дивизионов российского футбола.

В нынешнем сезоне Волошин судил 12 матчей премьер-лиги, где удалил защитника "Уфы" Бояна Йокича и его коллегу по амплуа из самарских "Крыльев Советов" Агустина Рохеля (в играх против "Зенита"), а также 11 встреч ФНЛ. В том числе, два матча с участием "Балтики". Калининградская команда при нем только проигрывала (дома "Тамбову" – 1:2 и в Волгограде "Ротору" – 0:1).

"Тюмень" Волошин судил трижды. Дебют пришелся на август 2014 года, когда на "Геологе" сибиряки уступили "Лучу" из Владивостока (0:1). Почти через два года Волошин зафиксировал победу "Тюмени" в Челябинске над астраханским "Волгарём" (1:0). Третий матч состоялся в ноябре 2016 года во Владивостоке и принес успех гостям (3:1). При этом победный мяч в ворота "Луча" тюменцы забили с пенальти.

Помогать Волошину судить в матче "Балтика" - "Тюмень" будут москвичи Антон Кобзев и Александр Приходько.