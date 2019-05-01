Тюменские депутаты положительно оценили работу администрации по строительству и реконструкции объектов соцкультбыта

Спортивная школа "Водник" могла бы стать центром спортивного досуга жителей Мыса, но в план реконструкции пока не попала. Такую точку зрения высказал депутат Андрей Потапов, комментируя информацию администрации города о строитель-стве, капитальном ремонте и реконструкции объектов образования, здравоохране-ния, культуры и спорта, которая была заслушана на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

"Микрорайон разрастается и там недостаточно спортивной инфраструктуры и школа "Водник" может сегодня стать при правильном подходе таким центром притяжения, - считает он. - Но радует, что в планы работ включат реконструкцию Дома культуры "Водник" и музыкальной школы. Заложен новый корпус школы №48".

Работам по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов соц-культбыта, по словам директора департамента имущественных отношений админи-страции Тюмени Елены Уляшевой, предшествует процедура обследования и ранжи-рования указанных объектов, проводимая в соответствии с порядком их отбора для включения в планы-графики реализации муниципальных программ Тюмени на оче-редной финансовый год.

В 2018 году провели работы на 11 объектах образования, на 3 – здравоохранения. В 2019 году в планы работ попали 6 объектов образования, два объекта культуры, 6 объектов спорта и молодежной политики.

Борис Олейник